RBZ Jewellers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RBZ Jewellers äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,45 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,17 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at