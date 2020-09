RCB: 5,25 % pro Jahr mit Express-Zertifikat auf den DAX® 50 ESG Index

NEU AM SEKUNDÄRMARKT: Jährliche Ertragschance von 5,25 % bei einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren mit dem Deutschland Nachhaltigkeits Express



W E R B U N G

Basiswert: Als Basiswert für das Anlageprodukt ohne Kapitalschutz dient der DAX® 50 ESG (PR) EUR Index. Für Anleger, die davon ausgehen, dass dieser Aktienindex der 50 nachhaltig wirtschaftenden deutschen Unternehmen beinhaltet in den kommenden Jahren auf oder über dem aktuellen Niveau notiert, eröffnet das Express-Zertifikat eine interessante Anlagemöglichkeit.

Laufzeit: Die Laufzeit des Zertifikats beträgt mindestens 1 Jahr und maximal 5 Jahre. Liegt der Schlusskurs des DAX® 50 ESG (PR) EUR Index an einem der Jährlichen Bewertungstage auf oder über dem Auszahlungslevel (entspricht dem Index-Schlusskurs am Ersten Bewertungstag), erfolgt die (vorzeitige) Rückzahlung in Höhe des definierten Auszahlungspreises.

Renditechance: Je länger die Laufzeit ist, umso höher ist auch der Auszahlungspreis (zwischen 105,25 % und 126,25 % des Nominalbetrags). Denn notiert der Index am jeweiligen Jährlichen Bewertungstag unter dem Auszahlungslevel (=Startwert), so verlängert sich die Laufzeit um ein weiteres Jahr, wobei der mögliche Auszahlungspreis jährlich um 5,25 % bis auf maximal 26,25 % steigt. Sicherheitsmechanismus: Ist es vom ersten bis zum vierten Laufzeitjahr nicht zu einer vorzeitigen Rückzahlung gekommen und liegt der Basiswert auch am fünften und zugleich Letzten Bewertungstag unter dem Auszahlungslevel, wird ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus aktiv: Notiert der Index-Schlusskurs am Letzten Bewertungstag über der Barriere von 60 %, erfolgt die Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags. In diesem Fall erzielen Anleger keine Rendite und erhalten den Nominalbetrag von EUR 1.000 zurück.



Wird die Barriere am Letzten Bewertungstag berührt oder unterschritten, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin 1:1 entsprechend der Wertentwicklung des Index (prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag). In diesem Fall ist der Verlust eines wesentlichen Teils des Kapitals möglich.

Express-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A2HVJ8

AT0000A2HVJ8 Erster Bewertungstag: 15.09.2020

15.09.2020 Startwert: EUR 1.481,98

EUR 1.481,98 Laufzeit: mind. 1 Jahr, max. 5 Jahre

mind. 1 Jahr, max. 5 Jahre Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier: Deutschland Nachhaltigkeits Express Der Newsletter vom Marktführer: Regelmäßig informiert zur aktuellen Marktlage, Geldanlage mit Zertifikaten und aktuellen Anlagethemen erhalten Sie im Newsletter-Angebot der Raiffeisen Centrobank AG:



Auf der Suche nach sofort handelbaren Zertifikaten? Die Suche nach der richtigen Geldanlage ist oft kein Leichtes. Der neue Zertifikate-Finder von Raiffeisen Centrobank stellt ein innovatives Tool zur Produktsuche dar: Zum Zertifikate-Finder





Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder Anlageberatung, ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Einladung zur Angebotslegung darstellt. Informationen über das beschriebene Produkt und dessen Chancen und Risiken - siehe gebilligter (Basis-)prospekt (samt allfälliger Nachträge), veröffentlicht unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Zusätzliche Information auch im Basisinformationsblatt und unter "Kundeninformation und Regulatorisches" www.rcb.at/kundeninformation. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise.Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu verstehen. Sie stehen im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageentscheidung den Prospekt zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Das Zertifikat unterliegt besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RCB nachteilig auswirken können (z.B. Aussetzung von Zinszahlungen) - siehe www.rcb.at/basag. Raiffeisen Centrobank unterliegt der Aufsicht der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank sowie im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM, Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates) auch jener der Europäischen Zentralbank. Raiffeisen Centrobank AG. Stand: September 2020