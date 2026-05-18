RCCORE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RCCORE ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RCCORE die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 121,22 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -68,690 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 197,380 JPY. Im Vorjahr waren -130,130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,55 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at