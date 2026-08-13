RCCORE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RCCORE ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RCCORE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 44,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -34,740 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RCCORE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at