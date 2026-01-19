RCI Industries Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RCI Industries Technologies hat am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

RCI Industries Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,910 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 4,7 Millionen INR, gegenüber 4,7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at