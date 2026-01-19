|
19.01.2026 06:31:29
RCI Industries Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
RCI Industries Technologies hat am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
RCI Industries Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,910 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 4,7 Millionen INR, gegenüber 4,7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,21 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.