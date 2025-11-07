RCM Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RCM Technologies gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte RCM Technologies einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,3 Millionen USD – ein Plus von 16,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RCM Technologies 60,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at