RCM Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RCM Technologies hat am 03.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat RCM Technologies 86,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 319,40 Millionen USD gegenüber 278,38 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at