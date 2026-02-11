|
RDB Rasayans: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
RDB Rasayans hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,24 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat RDB Rasayans mit einem Umsatz von insgesamt 257,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
