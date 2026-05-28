RDB Rasayans präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RDB Rasayans hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RDB Rasayans ein EPS von 4,16 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RDB Rasayans im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 299,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 293,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 19,17 INR beziffert, während im Vorjahr 14,94 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,63 Prozent auf 1,18 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at