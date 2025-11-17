RDB Rasayans vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RDB Rasayans hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,41 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RDB Rasayans im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 340,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 305,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at