17.11.2025 06:31:29
RDB Real Estate Constructions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RDB Real Estate Constructions hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
RDB Real Estate Constructions hat ein EPS von 2,92 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,92 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im abgelaufenen Quartal hat RDB Real Estate Constructions 295,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 295,3 Millionen INR umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
