RDB Realty Infrastructure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RDB Realty Infrastructure hat am 08.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 284,1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 57,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 675,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at