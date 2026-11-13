RDB Realty Infrastructure legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RDB Realty Infrastructure hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent auf 206,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at