RDB Realty Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RDB Realty Infrastructure hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,23 INR. Im letzten Jahr hatte RDB Realty Infrastructure einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,630 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,56 Prozent auf 1,28 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at