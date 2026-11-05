RDE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RDE lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat RDE 22,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at