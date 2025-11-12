RDE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RDE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at