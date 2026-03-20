RDE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RDE veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,350 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RDE -0,730 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat RDE 83,18 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 88,93 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at