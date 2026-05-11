RE-MAX A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RE-MAX A hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at