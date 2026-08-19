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19.08.2026 06:31:29
Reach Subsea ASA präsentierte Quartalsergebnisse
Reach Subsea ASA hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,41 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reach Subsea ASA 0,220 NOK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reach Subsea ASA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 988,1 Millionen NOK im Vergleich zu 684,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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