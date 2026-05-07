Reach Subsea ASA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reach Subsea ASA hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reach Subsea ASA ein Ergebnis je Aktie von 0,180 NOK vermeldet.

Mit einem Umsatz von 551,5 Millionen NOK, gegenüber 698,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at