|
18.11.2026 06:31:28
Reach Subsea ASA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Reach Subsea ASA hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Reach Subsea ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 NOK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 801,8 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reach Subsea ASA einen Umsatz von 688,0 Millionen NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!