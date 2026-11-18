Reach Subsea ASA hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Reach Subsea ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 NOK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 801,8 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reach Subsea ASA einen Umsatz von 688,0 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at