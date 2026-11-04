Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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04.11.2026 09:18:01
Reaching Full Retirement Age for Social Security in 2027? Here's Why You May Not Want to File Just Yet
If you'll be turning 67 in 2027, you should know that you'll be hitting a big milestone in the context of Social Security. Age 67 is Social Security's full retirement age. That's when you can collect your monthly benefits based on your earnings history without a reduction.
The earliest age to claim Social Security is actually 62. But for each month you take benefits before reaching full retirement age, those monthly checks are reduced. So if you were born in 1960 or later, waiting until 67 to claim Social Security can be a smart move.
Image source: Getty Images.
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