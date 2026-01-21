Sweetgree a Aktie
Read This Before Buying Sweetgreen Stock
Sweetgreen (NYSE: SG) is a small but growing chain of fast-casual restaurants, one of several that have cropped up over the past few years in the wake of Chipotle Mexican Grill's great success. Although it continues to open new stores, it's faced several problems, both internal and external, that have impeded its own success, and its stock price has dropped 76% over the past year.It might look like an attractive value at this point, trading at only 1.4 times trailing 12-month sales. But if you're considering buying the stock, read this first.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
