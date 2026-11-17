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17.11.2026 06:31:28
Readen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Readen hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Readen 4,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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