Reading International A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reading International A hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Reading International A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,18 Prozent auf 52,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Reading International A 60,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at