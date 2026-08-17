Reading International A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Reading International A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 66,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reading International A 60,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at