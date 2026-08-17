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17.08.2026 06:31:29
Reading International A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Reading International A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 66,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reading International A 60,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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