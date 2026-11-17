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17.11.2026 06:31:28
Reading International A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Reading International A präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Reading International A mit einem Umsatz von insgesamt 65,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,13 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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