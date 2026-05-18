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18.05.2026 06:31:29
Reading International A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Reading International A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reading International A ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 40,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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