Reading International B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Reading International B hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at