Reading International B hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reading International B -0,180 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 65,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at