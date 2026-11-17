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17.11.2026 06:31:28
Reading International B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Reading International B hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reading International B -0,180 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 65,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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