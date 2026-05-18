Reading International B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reading International B hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Reading International B im vergangenen Quartal 45,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reading International B 40,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at