Reading International B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reading International B hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 66,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at