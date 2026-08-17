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17.08.2026 06:31:29
Reading International B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Reading International B hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 66,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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