Ready Capital Corporation 6.25 % Cum Conv Aktie
WKN DE: A2QRRR / ISIN: US75574U7054
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10.11.2026 22:15:02
Ready Capital: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 6, 2026, Ready Capital (NYSE:RC) announced that it substantially completed its balance sheet repositioning and liquidity plan. The real estate finance company absorbed significant book value declines to eliminate debt and protect capital.
Three things management said stand out.
Generating $2.3 billion in liquidity required hard trade-offs, including dividend cuts and book value write-downs. With corporate debt paid down, the company is shifting from defensive cash conservation to earnings recovery.
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