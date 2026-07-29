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29.07.2026 06:31:29
Ready Mix Concrete Construction Supplies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ready Mix Concrete Construction Supplies äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,05 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ready Mix Concrete Construction Supplies 0,040 JOD je Aktie eingenommen.
Ready Mix Concrete Construction Supplies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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