Ready Mix Concrete Construction Supplies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ready Mix Concrete Construction Supplies präsentierte in der am 15.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 JOD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 13,1 Millionen JOD, gegenüber 17,2 Millionen JOD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,71 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,150 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatte Ready Mix Concrete Construction Supplies ein EPS von 0,160 JOD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,98 Prozent auf 53,70 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,73 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at