KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.06.2026 18:01:00
Reaktion auf Claude Mythos? Bundesregierung gründet KI-Sicherheitsinstitut
Mit einer neuen Einrichtung will die Bundesregierung ihre Analysefähigkeiten bei KI-Modellen stärken. Minister Wildberger verspricht „Experten auf Weltniveau“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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