Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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16.03.2026 14:11:26
Reaktion auf Milliarden-Offerte: Commerzbank-Aktie schießt nach oben
Im Handel wird das freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit an die Commerzbank als strategisch cleverer Schachzug beschrieben. Die Titel des Finanzinstituts steuern als Reaktion auf das größte Tagesplus seit einem Jahr zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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