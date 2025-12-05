|
05.12.2025 06:31:29
Real: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Real äußerte sich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Real ein EPS von 0,630 SEK in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 38,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
