Real: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Real äußerte sich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Real ein EPS von 0,630 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 38,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at