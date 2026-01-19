Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
19.01.2026 03:02:07
Real Estate Crash Weighs on China’s Economic Growth
Falling apartment prices have erased the savings of millions of Chinese households, but exports lifted the economy to 5 percent growth last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
