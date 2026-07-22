International Real Estate PLCShs Aktie
WKN DE: 879384 / ISIN: GB0006970593
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22.07.2026 14:45:01
Real Estate ETFs: How Do Vanguard Real Estate ETF and Xtrackers International Real Estate ETF Compare?
Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) offers a liquid entry into domestic real estate investment trusts, while Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) provides low-cost exposure to property markets outside the United States.Investors often use real estate to diversify portfolios beyond traditional stocks and bonds, seeking potential income and capital appreciation. While both funds target property owners and managers, they operate in entirely different geographical spheres. This comparison looks at how their costs, regional focuses, and historical volatility profiles differ for those seeking exposure to income-producing assets.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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