Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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17.03.2026 22:41:07
Real Estate ETFs: Should Investors Favor VNQI's Lower Fees or GQRE's Performance?
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) and FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE)differ most notably in cost, size, and geographic focus, with VNQI offering much broader international diversification and meaningfully lower fees, while GQRE is more U.S.-centric and concentrated.VNQI and GQRE both target global real estate investment trusts (REITs), aiming to deliver income and diversification through property-focused stocks. This comparison covers how their approaches, fees, performance, and underlying exposures stack up for investors considering which may better suit a real estate allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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