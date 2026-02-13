Real Estate Investment Portfolio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Real Estate Investment Portfolio hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte Real Estate Investment Portfolio 0,020 JOD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,42 Millionen JOD gegenüber 0,19 Millionen JOD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at