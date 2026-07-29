Real Estate Investment Portfolio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Real Estate Investment Portfolio ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Real Estate Investment Portfolio die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at