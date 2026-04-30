Real Estate Investment Portfolio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Real Estate Investment Portfolio hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 69,23 Prozent auf 0,1 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at