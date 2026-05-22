Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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22.05.2026 11:01:00
Real estate mogul Mauricio Umansky says ‘Reaganomics’ is the answer to housing affordability problem
Umansky isn’t sold on California’s proposed billionaire tax—warning that the initiative is shortsighted, and could end up doing more harm than good.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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