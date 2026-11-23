Real Fastigheter Registered hat am 20.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Real Fastigheter Registered ein EPS von -0,230 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 33,7 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at