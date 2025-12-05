Real Fastigheter Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Real Fastigheter Registered hat am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 38,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at