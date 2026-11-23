Real hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,230 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,42 Prozent auf 33,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Real 39,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at