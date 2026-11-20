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20.11.2026 06:31:28
Real Matters präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Real Matters hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Real Matters hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 64,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63,4 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,430 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 265,17 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 237,33 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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