Real Matters veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Real Matters hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,01 Prozent auf 64,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at